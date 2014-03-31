Петербург вошел в топ-10 стран по росту цен на жилье

Северная столица стала единственным российским городом в лидерах списка.

Петербург вошел в мировую десятку стран по индексу "Global Residential Cities Index", который фиксирует прирост цен на жилье в течение года. Соответствующее исследование по периоду со второго квартала прошлого года по второй квартал текущего опубликовала компания "Knight Frank".

Северная столица заняла шестое место и стала единственным российским городом, выбившимся в лидеры. Главная столица России, Москва, расположилась лишь на 77-й строчке. Темпы роста цен на жилье в Петербурге составили 14,6% в год.

На первое место вышел китайский Сиань, с приростом цены в 25,1%, вторым стал Будапешт с 24,2%, а третьим – индийский Хайдарабад с 18,3%.

Ранее Piter.tv писал, что России предрекли катастрофические последствия глобального потепления.

Фото: Piter.tv