Путин: дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья

Позитивный эффект от этого - рост строительства и покупок квартир, заметил президент.

Льготная ипотека ведет к подорожанию жилья. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, позитивный эффект от этого для российских семей очевиден. Он заключается в росте строительства и покупок квартир.

Дешевая ипотека ведет к удорожанию [жилья]. Но все-таки это привело и к тому, что 90 миллионов квадратных метров [жилья] мы построили. Позитивный эффект очевиден. И количество семей, которые улучшат свои жилищные условия, кратно увеличивается. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер также дал обещание разобраться в проблеме семей, которые приобрели жилье в ипотеку в домах, которые позже признали аварийными.

Генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко ранее спрогнозировал рост ставок по ипотеке в 2022 году. По его словам, это произойдет после повышения ключевой ставки Центробанка. На данный же момент ипотечные ставки на новостройки составляют около 9,2 процента.

Ранее Путин заявил, улучшение уровня жизни людей является главной целью руководства страны.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина