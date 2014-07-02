Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2022 году

Отмечается, что будут расти и ставки по льготной ипотеке.

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2022 голу. Как пишут "Известия", в этом году цены росли намного быстрее инфляции, особенно это касается новостроек. Так, в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, по оценкам ЦИАН, рост дошел до 38%.

Аналитики отмечают, что причиной роста цен стал высокий спрос на ипотеку. Кроме того, выросли цены на стройматериалы и энергоносители, стоимость рабочей силы тоже стала выше.

Как отметил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко, будут в дальнейшем расти и ставки по льготной ипотеке. Предполагается, что в 2022 году этот показатель вырастет до 10,2%. При этом главный аналитик ТeleTrade Марк Гойхман считает, что увеличение ключевой ставки ЦБ влияет на этот процесс. Он предполагает, что в будущем году она может вырасти до 9%. По этой причине эксперты советуют не рассчитывать на снижение цен на жилье в 2022 году.

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