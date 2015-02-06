В России средняя площадь квартир в новостройках заметно уменьшилась

В Петербурге средняя площадь сократилась на 7,3%.

Руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев сказал, что в 2020 году средняя площадь квартир в новостройках заметно уменьшилась. Так, например, в средняя площадь в новостройках Москвы снизилась на 13,9%. Об этом пишут "Известия".

Стало известно, что больше всего квадратных метров потеряли квартиры в Краснодаре – они уменьшились на 18,2%. В Петербурге квартиры в новостройках стали меньше на 7,3%

По информации "Метриума", в Москве средняя площадь новостроек в августе стала меньше на 10,2%, ели сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Квартиры уменьшились с 56,8 до 51 квадратного метра. "ЦИАН" также зафиксировали падение средней площади. По информации агентства, квартиры в новостройках уменьшились на 10% и более в Омске, Петербурге, а также в Челябинске и Екатеринбурге.

Подобная тенденция обусловлена смещением спроса в сторону более компактных лотов, так как подобный формат более доступен для широкой массы покупателей и связан с динамикой благосостояния. Мария Литинецкая, партнер компании "Метриум"

По ее словам, россиян стали больше интересовать небольшие квартиры из-за коммунальных, ипотечных и налоговых платежей.

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