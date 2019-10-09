Увеличится смертность населения и возрастут промышленные проблемы.

России предрекли катастрофические последствия глобального потепления. За 10 лет скорость роста температуры на поверхности земли составила 0,42 градуса по Цельсию. Показатель опережает скорость глобального потепления в 2,5 раза. Об этом сообщили специалисты из BBC ("Национальной службы новостей" Британии). Иностранные журналисты ссылаются на сведения из доклада Росгидромета.

Особая опасность связана с таянием вечной мерзлоты, которая занимает 60% страны. С 1976 года в Арктическом бассейне лед уменьшился почти наполовину. Дальнейшие изменения рельефа приведут к технологическим нарушениям на трубопроводах. Пострадают дороги, электропередачи, ситуация скажется на развитии нефтегазовых и прочих промышленных проектов на Севере.Однако проблем можно избежать, если выделять достаточно средств для охранения инфраструктурных объектов в регионе.

Ученые отмечают, что повышение температуры скажется на сокращении длительности жизни, состоянии здоровья и частой заболеваемости местных жителей. В сельском хозяйстве прогнозируют крупные потери урожая.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы наиболее страдающие от изменения климата города России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/CBC News