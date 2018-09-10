Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Мерзлота оттает на территории Сибири и Дальнего Востока.

В России из-за глобального потепления начала таять многолетняя мерзлота. Об этом сообщил ведущий сотрудник Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкин. Наибольшие процессы происходят в Западной Сибири, на Дальнем Востоке и Ямале. Вблизи границы мерзлоты находятся Воркута, Салехард, Чита и Улан-Удэ

Специалисты опасаются того, что из-за таяния в городах начнутся проблемы с инфраструктурой. Коммуникации проходят как раз на глубине протаивания, но скоро глубина изменится. В результате фундамент окажется не на твердой поверхности.

Будет увеличиваться глубина сезонного протаивания объясняет эксперт

Еще одной проблемой станет выброс метана и углекислого газа, которые вызовут парниковый эффект. Этот процесс в свою очередь ускорит потепление регионов. Быстрее всего мерзлота будет таять по краям. К концу этого века мерлота оттает на 3 или 4 метра. Границу придется отодвинуть ближе к северу. Затем таяние затронет Игарку, Якутск и Магадан.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург не затопит во время глобального потепления.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/CBS News