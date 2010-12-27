Учёные: Петербург не затопит во время глобального потепления

По мнению ученого, город на Неве находится в "относительной безопасности".

Петербург не затопит во время глобального потепления. Об этом заявил автор доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата Алексей Екайкин.

По мнению ученого, Северная столица находится в "относительной безопасности". Екайкин связывает это с тем, что суша города на Неве поднимается.

Форма земли – не идеальный шар и форма земли меняется, есть еще вертикальные движения земной коры. Классический пример – это Венеция рассуждает Екайкин

Ученые прогнозируют глобальное потепление к 2100 году. Предполагается, что уровень океана вырастет до 1 метра. Екайкин заявил, что глобальному потеплению будет способствовать антропогенные выбросами парниковых газов в атмосферу.

Ранее мы сообщали о том, что от ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн.

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