Учёные: Петербург не затопит во время глобального потепления

Петербург не затопит во время глобального потепления. Об этом заявил автор доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата Алексей Екайкин.
По мнению ученого, Северная столица находится в "относительной безопасности". Екайкин связывает это с тем, что суша города на Неве поднимается.
Форма земли – не идеальный шар и форма земли меняется, есть еще вертикальные движения земной коры. Классический пример – это Венеция
рассуждает Екайкин
Ученые прогнозируют глобальное потепление к 2100 году. Предполагается, что уровень океана вырастет до 1 метра. Екайкин заявил, что глобальному потеплению будет способствовать антропогенные выбросами парниковых газов в атмосферу.
Ранее мы сообщали о том, что от ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн.
Фото:pixabay
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