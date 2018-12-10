От ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн

Около 60 лет назад от ледника Эймери откололась льдина площадью 9 тысяч квадратных километров.

Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде. Об этом сообщил BBC.

Айсберг D28 площадью 1,6 тыс. кв. км почти равен по размеру острову Скай в Шотландии (1 656 квадратных километров). Толщина ледника составляет 210 метров, он может стать потенциальной угрозой судам.

Около 60 лет назад от ледника Эймери откололась льдина площадью 9 тысяч квадратных километров. Шельфовый ледник Эймери — третий по величине в Антарктике. Он находится между Берегами Ларса Кристенсена (Земля Мак-Робертсона) и Ингрид Кристенсен (Земля Принцессы Елизаветы). Общая площадь ледника – 40 тысяч квадратных километров.

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Фото: Twitter/ Jonathan Amos