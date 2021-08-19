Встречу Зеленского и Байдена перенесли

Такое решение было принято в связи с расширением программы визита Зеленского в США.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом перенесена с 30 августа на 31 августа. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Такое решение было принято в связи с расширением программы визита главы Украины в Соединенные Штаты.

Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате тет-а-тет. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По его словам, Зеленский посетит Вашингтон и штат Калифорния. В последнем глава Украины посетит штаб-квартиры IT-компаний. Кулеба отметил, ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах.

Министр также подчеркнул, что ситуация, в которой Вашингтон оказался в связи с Афганистаном, не повлияет на встречу президентов.

Ранее Кулеба заявил, что визит Зеленского в США станет "историей успеха".

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine