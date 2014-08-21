МИД Украины: основателями "Крымской платформы" станут 44 страны и организации

Саммит состоится 23 августа.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основателями "Крымской платформы" станут 44 страны и организации. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Сегодня я объявляю участников саммита "Крымской платформы. Это 44 страны и международные организации. Вместе с Украиной 45 участников. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Соединенные Штаты будут представлены посланником президента – министром транспорта страны. Среди организаций-участников – Европейская комиссия, НАТО, Совет Европы и ГУАМ.

Напомним, 23 августа в Киеве состоится саммит "Крымская платформа". Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем.

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine