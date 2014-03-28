Встреча Байдена и Трампа станет частью процесса мирной передачи власти

Карин Жан-Пьер объяснила, для чего политикам видеться в Белом доме.

Встреча американского президента Джо Байдена с новым избранным президентом страны Дональдом Трампом состоится в рамках процесса мирной передачи должностных полномочий. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что перед началом мероприятия администрация осуществит протокольную съемку. Она будет организована в Овальном кабинете.

Избранный президент Трамп приедет в Белый дом, потому что президент пригласил. У меня нет никакой повестки дня, чтобы ей поделиться. Мы стараемся держать эти частные разговоры в тайне, и мне просто нечего сказать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома отказалась озвучить возможные детали будущего разговора между политиками. Карин Жан-Пьер также не уточнила, будет ли жена Дональда Трампа Мелания присутствовать на встрече с первой леди США Джилл Байден.

Белый дом не обеспокоен ролью Маска в формировании администрации Трампа.

Фото и видео: YouTube / Defense Now