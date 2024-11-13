  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:17
66
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом не обеспокоен ролью Маска в формировании администрации Трампа

0 0

Карин Жан-Пьер оценила сообщения о кадровых назначениях в команду Трампа.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не выразила обеспокоенности участием предпринимателя, миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в процессе формирования будущего федерального правительства при избранном лидере от Республиканской партии страны Дональда Трампа. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос о вовлеченности бизнесмена к управлению США.

Это решения, которые должен принимать избранный президент. Я не буду комментировать кадровые решения, которые объявляет команда или о которых сообщают СМИ.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер отметила, что жо Байден в оставшиеся 70 дней на высшем государственном посту сосредоточит свое внимание на существующих задачах и процессе мирной передачи должностных полномочий своему преемнику.Новостной Axios упоминал о том, что Илон Маск помогает Дональду Трампу подбирать кандидатов на должности в администрации США. Авторы из иностранного издания The Politico писали о том, что атмосфера в ближайшем окружении Трампа, который подбирает себе команду, похожа на атмосферу в стартапе. 

Белый дом не комментирует слова Путина о готовности к контакту с Трампом.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, илон маск, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии