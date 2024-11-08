Белый дом не комментирует слова Путина о готовности к контакту с Трампом

Карин Жан-Пьер оценила слова российского президента на "Валдае".

Американская администрация при президенте Джо Байдене не комментирует слова российского лидера Владимира Путина о готовности к контакту с республиканцем Дональдом Трампом, инаугурация которого в США намечена на январь 2025 года. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница отреагировала от имени действующих властей на выступление руководителя Кремля на пленарной сессии "Валдая".

Я просто не стану говорить про это. Я имею в виду, он - избранный президент. Так решил американский народ. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что торжественная инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. До этого момента должностные полномочия американского лидера сохраняет за собой президент Джо Байден, представляющий Демократическую партию США.

Байден поедет на саммиты АТЭС и G20.

Фото и видео: YouTube / Defense Now