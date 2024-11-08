Байден поедет на саммиты АТЭС и G20

Карин Жан-Пьер смогла дополнить рабочий график главы США для СМИ.

Американский президент Байден поедет на саммиты Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и G20 ("Большой двадцатки"). Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала СМИ, что Группа двадцати соберется в период с 18 по 19 ноября на территории Бразилии. Согласно имеющимся сведениям, даты мероприятий по линии АТЭС намечены с 9 по 17 ноября. Встречи будут организованы в Перу.

Я смогла подтвердить, что он будет присутствовать на этих двух совещаниях. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Defense Now