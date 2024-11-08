Карин Жан-Пьер напомнила о решении Байдена предоставить ВСУ поддержку.

Американская администрация при президенте Джо Байдене подчеркнула, что внешняя политика США по Украине не изменится до конца срока должностных полномочий действующих властей. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала СМИ, что политики не откажутся от планов по выделению армии киевского режима оставшейся военной помощи для ВСУ. Спикер подчеркнула, что важно гарантировать Украине средств, которые необходимы стране для защиты.

Это не изменится. Мы будем наращивать поставки оружия, передавать это Украине. Это не менялось. <...> Мы будем наращивать поставку этой помощи Украине. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер напомнила аудитории, что Джо Байден объявил о таких намерениях еще в сентябре текущего года.

Команда Трампа пока не контактировала с окружением Байдена по передаче власти.

Фото и видео: YouTube / Defense Now