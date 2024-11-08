Команда Трампа пока не контактировала с окружением Байдена по передаче власти

Карин Жан-Пьер рассказала о процессе мирного перехода к новой администрации.

Команда избранного американского президента, члена Республиканской партии Дональда Трампа пока не вступила в контакт с окружением действующего главы администрации США Джо Байдена относительно мирной передачи власти. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала СМИ, что в Вашингтоне готовы оказать преемникам любое содействие в данном процессе.

На данный момент команда Трампа и Вэнса еще не вступила в контакт с Белым домом и Управлением по общим вопросам администрации. Мы собираемся помочь. Мы хотим, чтобы передача власти была эффективной и оперативной, и мы готовы это обеспечить. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Джо Байден, выступая с обращением к согражданам после поражения его партии на выборах, заверил публику, что мирно передаст Дональду Трампу должностные полномочия на инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

Белый дом не уточнил, винит ли себя Байден в провале демократов на выборах.

Фото и видео: YouTube / Defense Now