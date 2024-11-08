Белый дом не уточнил, винит ли себя Байден в провале демократов на выборах

Карин Жан-Пьер заметила, что глава США не сожалеет о том, что покинул гонку за пост в Белый дом.

Американская администрация отказывается уточнить публично, считает ли действующий президент Джо Байден себя ответственным за провал Демократической партии на всеобщих выборах 5 ноября. Соответствующий комментарий на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне СМИ пытались заставить дать официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала, что политик не сожалеет о принятом им решении выйти из избирательной гонки за место на высший должностной пост в стране.

Президент понимает, что будет уважать волю народа. Вот что он понимает. Он считал, что принял правильное решение, когда отошел в сторону, решил, что не станет баллотироваться. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница ушла от прямого ответа на просьбу пояснить, убежден ли президент, что победил бы на выборах, если бы остался в гонке.

Белый дом списал провал правящей партии США на выборах на последствия пандемии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now