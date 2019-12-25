Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными

Самыми дешевыми являются переводы из России в Грузию.

Переводы денег из России остаются самыми выгодными в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году стоимость перевода денег из России упала практически в два раза – с 2,1% до одного процента. Авторы доклада отмечают, что самыми дешевыми являются транзакции из РФ в Грузию, в то время как переводы из Турции в Болгарию показывают свою дороговизну.

В 2020 году в страны с низким и средним уровнем дохода поступили денежные переводы объемом $540 млрд - на $8 млрд меньше (лишь на 1,6% меньше), чем в 2019 году. из доклада Всемирного банка

Эксперты подчеркнули, возникший на фоне пандемии COVID-19 мировой экономический кризис никак не повлиял на существенное сокращение объема денежных переводов в мире.

Ранее Володин напомнил о рисках, которые несет вывод капитала за рубеж. Он выразил уверенность, что с одной стороны вывод средств негативно сказывается на развитии экономики страны, так как деньги могли бы расходоваться на дальнейшее развитие предприятий. С другой стороны, сами ресурсы подвергаются риску.

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