Председатель ГД обратился к Михаилу Мишустину.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин напомнил о рисках, которые несет вывод капитала за рубеж. Об этом спикер нижней палаты парламента сообщил главе российского правительства Михаилу Мишустину после зачитанного чиновником доклада о работе кабмина за 2020 год. Депутат уверен, что с одной стороны вывод средств негативно сказывается на развитии экономики страны, так как деньги могли бы расходоваться на дальнейшее развитие предприятий. С другой стороны, сами ресурсы подвергаются риску.

Жизнь, по-видимому, никого ничему не учит, учитывая, что и санкции, и недружественные шаги, которые предпринимаются другими государствами, как правило, приводят к тому, что эти ресурсы потом заморозят, а эти средства заработаны в нашей стране. Вячеслав Володин, депутат ГД

Володин заметил, что в Госдуме России призывают чиновников навести порядок в вопросе, который поднимается депутатами "из года в год". Спикер напомнил, что ранее поднимал вопрос перед руководством Минфина, когда стороны обсуждали льготное налогообложение в других государствах. Политик уверен, что внятного ответа парламентарии по ситуации так и не получили.

В ГД внесен закон о запрете баллотироваться причастным к экстремистским группам.

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