В ГД внесен закон о запрете баллотироваться причастным к экстремистским группам

Правки предусмотрены в закон "О выборах депутатов ГД Федерального Собрания".

В Госдуму России внесен законопроект о запрете баллотироваться лицам, причастным к деятельности экстремистских групп. Правки предусмотрены для федерального закона "О выборах депутатов ГД Федерального Собрания".

В пояснительной записке парламентарии уточнили, что ограничение будет относиться к учредителям террористической или экстремистской группировки, а также к их руководителям, заместителям глав, членам, участников, сотрудникам и иных лиц, причастных к запрещенной деятельности. речь может идти в том числе и о предоставлении боевикам материальной, технической, имущественной, методической, организационной, консультационной поддержки, необходимой для осуществления деятельности группировки.

Напомним, что в настоящее время в реестре Минюста находится более 80 запрещенных организаций, признанных экстремистскими на территории России.

Володин надеется, что законы во исполнение послания заработают с 1 июля.

Фото: Piter.tv