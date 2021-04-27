Председатель ГД рассказал о сроках выполнения поручения Владимира Путина после послания к Федеральному собранию.

Председатель Государственной Думы России Володин надеется, что законы во исполнение послания заработают с 1 июля. Такое заявление депутат сделал во время заседания Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Мы надеемся, что законы, как только вступят в силу, одномоментно с этим все необходимые нормативные акты будут выпущены, и люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку, она очень нужна. Вячеслав Володин, российский парламентарий

Напомним, что Госдума России внесла поправки в законодательство, направленные на выполнение президентских поручений после его выступления с посланием к Федеральному собранию. Предложенный законопроект предлагает назначить ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно для единственных родителей или законных представителей, по отношению к детям которых на основании судебного постановления должна осуществляться выплата алиментов. Вторая инициатива касается ежемесячного пособия женщинам, вставшим на ранний учет в медицинские организации по беременности.

Путин предложил перевести вопрос взыскания алиментов на удаленный формат.

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