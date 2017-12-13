Что произошло в Санкт-Петербурге за 19 февраля: фото и видео

Piter.tv подготовил материал, в котором собраны основные происшествия дня.

В первый день рабочей недели 19 февраля в Санкт-Петербурге к привычным ДТП добавились инциденты в метрополитене. Можно смело сказать, что у подземки и тех, кто ей пользуется, выдался не самый хороший денек. Не обошлось и без утренних пожаров. Специально для вас Piter.tv сделал традиционную будничную подборку о самых главных происшествиях в городе на Неве.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге 19 февраля

1. На Индустриальном проспекте недовольные клиенты подожгли бар "Америка". Охранники пострадавшего заведения рассказали нашему мобильному корреспонденту, что за некоторое время до инцидента, недовольные клиенты пообещали им “проблемы”. Угроза со стороны посетителей прозвучала за два часа до воспламенения. В помещении было немного людей. Персонал и гости успели вовремя выбежать на улицу.

2. Авария на электроподстанции Центрального района оставила без света жилые дома. Причиной отключения электричества называют технический сбой в работе одной из подстанций Петербурга. На место происшествия выезжала бригада экстренной помощи. Инженеры быстро исправили поломку системы.

3. На Благодатной улице ночью сгорели две легковушки. Возгорание произошло на Благодатной улице около дома под номером 5. Информации о пострадавших нет. Пламя распространилось на два транспортных средства. Причиной инцидента стала легковушка “КИА”. Пострадала также иномарка “Шевроле”.

4. В петербургском метро из-за сбоя нельзя было пользоваться "Подорожником". Как рассказали пассажиры, внести деньги на проездной не получалось через терминалы. Оплату не принимали и в кассах. Также не получалось проверить остаток средств на карте с помощью валидатора и активировать сумму. Оплата банковскими картами оказалась невозможна.

5. "Это разборка Питерская": автомобилист с кулаками напал на авто "Яндекс.Такси" и выстрелил в водителя из пистолета. инцидент произошел днем на Обводном канале. По неустановленной причине между водителями черного "Гольфа" и таксистом завязался конфликт. Пользователи соцсетей предполагают, что машина Яндекса подрезала кроссовер. Пока горел красный сигнал светофора, мужчина вышел из машины и попытался кулаком разбить переднее стекло со стороны водителя. Когда попытка провалилась, автомобилист сел в свою машину, открыл окно и выстрелил в стекло.

6. На Коломяжском петербуржец погиб при попытке зайти в автобус. Мужчина заходил в салон автобуса, но поскользнулся. Петербуржец неудачно упал, разбив о поребрик голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

7. На станции метро "Пролетарская" женщина упала на рельсы. По информации других пассажиров, с платформы упала женщина, возможно даже прыгнула намерено. Пассажирка не пострадала. Метрополитену пришлось отсановить движение поездов на несколько минут.

8. В сети появилось видео "погони" на Синопской набережной. автомобиль полностью блокировал съезд на мост. По предварительной версии, микроавтобус подрезал внедорожник, который стоял рядом. Однако на кадрах, сделанных видеорегистратором джипа видно, что транспортное средство, превысив скорость, пошло на обгон. Авто врезалось в ограждение и перевернулось.

9. На станции "Площадь Александра Невского" пассажиру делали массаж сердца. По информации очевидцев, в вестибюле подземки в районе двух часов дня мужчине стало плохо. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Известно, что пострадавшему делали массаж сердца.

10. На Северном проспекте автоледи на скорости сбила бабушку. инцидент произошел на Северном проспекте. Девушка за рулем решила обогнать, притормозившие перед пешеходным переходом автомобили, но не заметила причину их остановки. Как оказалось, в этот момент по "зебре" переходила дорогу женщина. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что девушка пыталась затормозить, даже включилась система ABS, однако скользкая дорога удлинила тормозной путь.