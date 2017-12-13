В сети появилось видео "погони" на Синопской набережной

Автор назвал видео "пиратской экранкой сцены из нового боевика , эпизод погони по Синопской набережной"

Днем 19 февраля при въезде на Большеохтинский мост перевернулся микроавтобус. В сети появилось видео, на котором запечатлелся момент аварии.

Ранее сообщалось, что автомобиль полностью блокировал съезд на мост. По предварительной версии, микроавтобус подрезал внедорожник, который стоял рядом. Однако на кадрах, сделанных видеорегистратором джипа видно, что транспортное средство, превысив скорость, пошло на обгон. Авто врезалось в ограждение и перевернулось.

По сообщениям очевидцев, ДТП блокировало один из съездов, но, несмотря на это, пробки не образовалось. В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург