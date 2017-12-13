На Северном проспекте автоледи на скорости сбила бабушку

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

Днем 19 февраля в Выборгском районе Санкт-Петербурга на пешеходном переходе синяя иномарка сбила женщину. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия.

Известно, что инцидент произошел на Северном проспекте. Девушка за рулем решила обогнать, притормозившие перед пешеходным переходом автомобили, но не заметила причину их остановки. Как оказалось, в этот момент по "зебре" переходила дорогу женщина. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что девушка пыталась затормозить, даже включилась система ABS, однако скользкая дорога удлинила тормозной путь.

В результате столкновения, пострадавшую подкинуло в воздух, она перевернулась и упала на землю без движения. Девушка сразу же бросилась ей на помощь. На данный момент, о состоянии пешехода ничего не известно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на станции метро "Пролетарская" женщина упала на рельсы.

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