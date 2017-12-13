На станции метро "Пролетарская" женщина упала на рельсы

Движение поездов останавливали на несколько минут.

19 февраля в петербургской подземке временно остановили движение составов от "Рыбацкой" до "Пролетарской" и от "Приморской" до "Пролетарской". Как сообщают очевидцы, на рельсы упал человек.

По информации других пассажиров, с платформы упала женщина, возможно даже прыгнула намерено. Пассажирка не пострадала.

В результате случившегося поезда задержали на 6 минут. Однако петербуржцы заявили, что ждали поезд на «Гостином дворе» больше 10 минут. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург