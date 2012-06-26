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На набережной у проспекта Обуховской Обороны петербурженка заметила экскаватор, который сбрасывал мусор и землю в воду

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Жительница Северной столицы видела, как земля с кусками асфальта была сброшена в воду.

Петербурженка сняла на видео экскаватор на стройплощадке, который сбрасывал в воду и мусор с берега. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Свидетельница случившегося сняла ситуацию на камеру телефона. Она рассказала, что инцидент произошел на набережной у проспекта Обуховской Обороны около станции метро "Пролетарская".

Жительница Северной столицы видела, как земля с кусками асфальта была сброшена в воду. Подробности уточняются. Информация проверяется.

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Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: метро пролетарская, мусор, проспект обуховской обороны, экология, экскаватор бросает землю в воду
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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