На набережной у проспекта Обуховской Обороны петербурженка заметила экскаватор, который сбрасывал мусор и землю в воду

Петербурженка сняла на видео экскаватор на стройплощадке, который сбрасывал в воду и мусор с берега. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".
Свидетельница случившегося сняла ситуацию на камеру телефона. Она рассказала, что инцидент произошел на набережной у проспекта Обуховской Обороны около станции метро "Пролетарская".
Жительница Северной столицы видела, как земля с кусками асфальта была сброшена в воду. Подробности уточняются. Информация проверяется.
Ранее на Piter.tv: дом №11 на улице Белинского утопает в лужах и жутком запахе.
Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все