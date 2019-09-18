Сейчас Ульяна Тимофеева находится в травматологии

В среду, 18 сентября, в Петербурге напали на экс-кандидата из команды Навального Ульяну Тимофееву. Об этом сообщают ее коллеги в официальной группе штаба.

На нашу кандидатку Ульяну Тимофееву из округа Новоизмайловский напали в муниципалитете, когда она пришла в местный избирком получить итоговые протоколы после дня голосования заявили они

В данный момент девушка находится в травматологии. По словам ее коллег, Ульяне наложат минимум два шва.

По словам оппозиции у независимых кандидатов "украли" 3 депутатских мандата. Они намерены обжаловать итоги голосования.

Ранее мы сообщали о том, что Loketski приделал усы к петербургским сфинксам в честь инаугурации Беглова.

Фото и видео:Команда Навального | Санкт-Петербург/вк