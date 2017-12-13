В петербургском метро из-за сбоя нельзя было пользоваться "Подорожником"

На проездной не получалось внести деньги и посмотреть остаток.

19 февраля из-за сбоя в петербургском метрополитене временно нельзя было пополнить баланс электронной карты "Подорожник", сообщает "Фонтанка".

Как рассказали пассажиры, внести деньги на проездной не получалось через терминалы. Оплату не принимали и в кассах. Также не получалось проверить остаток средств на карте с помощью валидатора и активировать сумму. Оплата банковскими картами оказалась невозможна.

Информацию о сбое подтвердили в пресс-службе метрополитена. Там добавили, что произвели перезагрузку системы. Представители подземки Петербурга отметили, что ошибка произошла где-то на соединительных линиях между ГКУ и серверами метрополитена. Терминалы работали исправно.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что авария на электроподстанции Центрального района оставила без света жилые дома.