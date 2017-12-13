Авария на электроподстанции Центрального района оставила без света жилые дома

Шесть домов Центрального районе ночью остались без электричества.

В три часа ночи на Лиговском проспекте неожиданно отключилось электричество. Позже стало известно, что в результате аварии на подстанции пострадали жилые дома на нескольких улицах Центрального района. В список “пострадавших” попали Поварский переулок, Коломенская и Социалистическая улицы.

Из-за неполадок в работе электростанции, в зданиях начала срабатывать сигнализация. Специалисты “Ленэнерго” занялись проблемой. Специалисты "Ленэнерго" оперативно восстановили электроснабжение потребителей 6 домов в Центральном районе Петербурга после технологического нарушения на линии 6 киловольт. С 2:52 минут все потребители получают электроснабжение в полном объеме. Представители организации отметили, что ситуация коснулась шести домов. Причиной отключения электричества называют технический сбой в работе одной из подстанций Петербурга. На место происшествия выезжала бригада экстренной помощи. Инженеры быстро исправили поломку системы.

Напомним, что недавно похожее отключение произошло в НИИ имени Джанелидзе. Там отключился свет в нескольких отделениях. В частности, медики не смогли провести хирургическое вмешвательство в операционной.

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