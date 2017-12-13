В НИИ Джанелидзе не смогли провести операцию из-за отключения электричества

НИИ Джанелизде пострадал от отключения электричества. Аварийная система не справилась с нагрузкой.

Как сообщает наш мобильный корреспондент, в половину пятого утра 16 февраля на территории НИИ Джанелидзе произошло внеплановое отключение электроэнергии. Свет погас неожиданно в трех блоках из шести. Среди “пострадавших” отделений: операционные, морг и палаты с больными. На момент инцидента врачи проводили операцию.

Аварийный генератор также подвел заведение. Он оказался непригоден из-за поломки. По плану, прибор должен был обеспечить в экстренном режиме пять часов электричества, но устройство проработало всего час. В результате происшествия могли пострадать люди, которые нуждались в срочном хирургическом вмешательстве. Однако, в настоящее время сведений об этом нет.

На месте в ситуации разбирались сотрудники “Ленэнерго” и местные инженеры. По сведениям от специалистов "Ленэнерго", в мдицинском учреждении произошло короткое замыкание на внутренних сетях. Нарушение было устранено к пяти часам утра.



Видео: Piter.tv