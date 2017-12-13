На Индустриальном проспекте недовольные клиенты подожгли бар "Америка"

Конфликт посетителей с руководством бара закончился поджогом здания.

На Ржевке в ночь на 19 февраля произошел пожар. В половину четвертого утра загорелся бар “Америка”. В здании также находится торговый центр. Охранники пострадавшего заведения рассказали нашему мобильному корреспонденту, что за некоторое время до инцидента, недовольные клиенты пообещали им “проблемы”. Угроза со стороны посетителей прозвучала за два часа до воспламенения.

В помещении было немного людей. Персонал и гости успели вовремя выбежать на улицу. Те, кто сначала находились внутри, услышали треск стекла: кто-то разбил окно. После этого стал распространяться огонь. Руководство бара за пару часов до этого отказало в обслуживании двум петербуржцам: мужчине и женщине. Отвергнутые люди предупредили, что у них будут проблемы из-за этой ситуации.

Спасатели прибыли на место вовремя. Возгорание было быстро ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.



Видео: Piter.tv