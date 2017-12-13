"Это разборка Питерская": автомобилист с кулаками напал на авто "Яндекс.Такси" и выстрелил в водителя из пистолета

Разъяренный мужчина на светофоре выскочил из своего автомобиля и попытался выбить стекло машине такси.

Днем 18 февраля петербуржцы стали свидетелями нападения неизвестного мужчины на машину "Яндекс.Такси". Разъяренный водитель начал бить кулаком в стекло, а потом взялся за оружие. Пострадавший водитель выходить из машины не стал.

Известно, что инцидент произошел днем на Обводном канале. По неустановленной причине между водителями черного "Гольфа" и таксистом завязался конфликт. Пользователи соцсетей предполагают, что машина Яндекса подрезала кроссовер. Пока горел красный сигнал светофора, мужчина вышел из машины и попытался кулаком разбить переднее стекло со стороны водителя. Когда попытка провалилась, автомобилист сел в свою машину, открыл окно и выстрелил в стекло.

На кадрах с видеорегистратора заметно, что водитель такси пытался избежать попадания, а после поехал за иномаркой на Атаманский мост. Чем закончилось происшествие – неизвестно.

Пользователи соцсетей устроили бурную дискуссию на тему - нужно ли возить с собой оружие для самообороны. Одни отметили, что в этом нет необходимости, а не в тех руках это может привести к непоправимым последствиям. Другие же заявили, что чувствуют себя с пистолетом в безопасности.

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