На Благодатной улице ночью сгорели две легковушки

В Московском районе спасатели тушили две горящие машины.

В Московском районе Петербурга ночью пожарные тушили две иномарки. Сначала огонь охватил один автомобиль, но потом перекинулся на рядом стоящую припаркованную машину. Сведения об инциденте поступили на пульт дежурного спасательной службы в половину первого 19 февраля.

Возгорание произошло на Благодатной улице около дома под номером 5. Информации о пострадавших нет. Пламя распространилось на два транспортных средства. Причиной инцидента стала легковушка “КИА”. Пострадала также иномарка “Шевроле”.

В ликвидации последствий пожара участвовали восемь человек личного состава ГУ МЧС по региону и две единицы спецтехники. Устранить аварию удалось к половине второго ночи. О причинах возгорания ничего не известно.

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