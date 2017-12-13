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На Благодатной улице ночью сгорели две легковушки

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В Московском районе спасатели тушили две горящие машины.

В Московском районе Петербурга ночью пожарные тушили две иномарки. Сначала огонь охватил один автомобиль, но потом перекинулся на рядом стоящую припаркованную машину. Сведения об инциденте поступили на пульт дежурного спасательной службы в половину первого 19 февраля. 

Возгорание произошло на Благодатной улице около дома под номером 5. Информации о пострадавших нет. Пламя распространилось на два транспортных средства. Причиной инцидента стала легковушка “КИА”. Пострадала также иномарка “Шевроле”. 

В ликвидации последствий пожара участвовали восемь человек личного состава ГУ МЧС по региону и две единицы спецтехники. Устранить аварию удалось к половине второго ночи. О причинах возгорания ничего не известно.

Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: благодатная улица , возгорание , московский район , пожар
Категории: Новости СПб

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