На Коломяжском петербуржец погиб при попытке зайти в автобус

На перекрестке Парашютной улицы и Коломяжского проспекта в результате несчастного случая погиб человек. Мужчина заходил в салон автобуса, но поскользнулся. Петербуржец неудачно упал, разбив о поребрик голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Отметим, что местные жители жалуются на плохую уборку тротуаров и проезжих частей Приморского района. Однако, самыми плохо очищенными от льда и снега районами остаются Центральный и Петроградский. Об этом сообщили представители Смольного днем 19 февраля.
Фото: Вконтакте/ ДТП и ЧП по СПб
Живу 40 лет на Комендантском аэродроме Раньше убирали лучше А последние годы вообще не убирают тротуары В прошлом году Албин сказал, что убираются главные улицы в районах Мы гадали какой нас главный Коломяжский Королева Испытателей все не убраны Сижу уже месяц в гипсе Упала на Коломяжском 24 января И НИКТО НЕ ОТВЕТИТ что МАТВИЕНКО ЧТО Полтавченко ничего не меняется