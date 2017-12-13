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На Коломяжском петербуржец погиб при попытке зайти в автобус
Сегодня, 15:29
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lesjasap
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На Коломяжском петербуржец погиб при попытке зайти в автобус

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В Приморском районе при попытке сесть на автобус погиб мужчина.

На перекрестке Парашютной улицы и Коломяжского проспекта в результате несчастного случая погиб человек. Мужчина заходил в салон автобуса, но поскользнулся. Петербуржец неудачно упал, разбив о поребрик голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Отметим, что местные жители жалуются на плохую уборку тротуаров и проезжих частей Приморского района. Однако, самыми плохо очищенными от льда и снега районами остаются Центральный и Петроградский. Об этом сообщили представители Смольного днем 19 февраля. 

Фото: Вконтакте/ ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: коломяжский проспект , несчастный случай , погиб человек
Категории: Новости СПб Происшествия

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    Сегодня 16:48

    Живу 40 лет на Комендантском аэродроме Раньше убирали лучше А последние годы вообще не убирают тротуары В прошлом году Албин сказал, что убираются главные улицы в районах Мы гадали какой нас главный Коломяжский Королева Испытателей все не убраны Сижу уже месяц в гипсе Упала на Коломяжском 24 января И НИКТО НЕ ОТВЕТИТ что МАТВИЕНКО ЧТО Полтавченко ничего не меняется

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