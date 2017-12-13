На Коломяжском петербуржец погиб при попытке зайти в автобус

В Приморском районе при попытке сесть на автобус погиб мужчина.

На перекрестке Парашютной улицы и Коломяжского проспекта в результате несчастного случая погиб человек. Мужчина заходил в салон автобуса, но поскользнулся. Петербуржец неудачно упал, разбив о поребрик голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Отметим, что местные жители жалуются на плохую уборку тротуаров и проезжих частей Приморского района. Однако, самыми плохо очищенными от льда и снега районами остаются Центральный и Петроградский. Об этом сообщили представители Смольного днем 19 февраля.

Фото: Вконтакте/ ДТП и ЧП по СПб

