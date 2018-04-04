Все происшествия в Петербурге за 4 апреля: фото и видео

Piter.tv публикует традиционную подборку самых главных происшествий в городе на Неве.

После вчерашнего сильного ветра и дождя 4 апреля одарило петербуржцев солнцем. Снег почти растаял, а из-под гололеда показался асфальт. Несмотря на это в Петербурге не обошлось без происшествий. О том, что произошло сегодня в городе на Неве, читайте в будничной подборке Piter.tv.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 4 апреля

1. Синоптик-первокурсник упал с пятого этажа по проспекту Славы. Приезжий из Чувашии находился во Фрунзенском районе в гостях, потому что по документам он проживает в общежитии на проспекте Большевиков. Перед несчастным случаем, пострадавший принял большое количество алкогольной продукции.

2. На Красногородской улице пожарные тушили коридор в однушке. Причиной возгорания стала обстановка коридора. Ликвидировать огонь специалисты смогли спустя 20 минут после вызова. В половине первого ночи пожар был потушен.

3. На Шафировском проспекте "азиаты" обокрали депутата МО "Пороховые". Чиновник Евгений Романов находился в своей машине. Он складывал покупки в иномарку "Хендай", когда его попросил помочь незнакомец. Мужчина из Средней Азии спросил дорогу до Калининской овощебазы. Когда иностранец ушел, жертва обнаружила, что дверь салона его автомобиля открыта, а оттуда пропала сумка. В ней находились 30 тысяч рублей, планшет, паспорт, документы на машину, депутатское удостоверение и водительские права.

4. Петербуржцы митинговали против депутата Слуцкого. Судя по плакатам в руках пикетчиков, в повестку протеста вошли и другие темы. В частности, представители Российского социалистического движения требовали ужесточить наказания за семейное насилие и сексуальные домогательства на работе. Не обошлось и без транспарантов с пикантными шутками в адрес Леонида Слуцкого. В финале акции протестующие выкинули в помойку картонную статую "Леонида Милосского".

5. Жильцы новостройки во Всеволожске рассказали, как их хотят выселить из дома. Жители нескольких квартир во Всеволожском районе оказались в безвыходном положении. Пока они оформляли сделки купли продажи и брали ипотеку, за их спинами реализовывалась мошенническая схема. Юлий Юнусов уже четыре года пытается отстоять свое право собственности и не допустить того, чтобы его дети и жена оказались без крыши над головой. Однако пока безрезультатно.

6. На Синопской собралась пробка из-за массового ДТП. По словам очевидцев, столкновение автомобилей произошло перед улицей Моисеенко в сторону Смольного проспекта. На кадрах видео заметно, что в ДТП оказались сразу три автомобиля, один из них мог бы вылететь на встречную полосу, но отбойник спас ситуацию.

7. На КАД образовалась 9-километровая пробка из-за столкновения легковушек. Столкновение машин произошло на внешнем кольце КАД после развязки с Колтушским шоссе. Участниками ДТП стали водители автомобилей Renault и Volkswagen Passat. Информации о пострадавших нет, однако по фотографиям заметно, что Volkswagen Passat серьезно пострадал.

8. ТЦ "Клондайк" эвакуирован из-за трещины. По словам очевидцев, трещина появилась в результате строительных работ, которые проводятся недалеко от здания. Стоит отметть, что сотрудники остались недовольны организацией эвакуации, так как запасные выходы были закрыты, а оповещения не было.

9. "Старая деревня" закрыта из-за бесхозного предмета. На станцию прибыли специальные службы для проверки оставленной личной вещи.