Синоптик-первокурсник упал с пятого этажа по проспекту Славы

Студент из Петербурга перебрал с алкоголем, из-за чего случайно выпал из окна многоэтажки в Купчине.

Реанимацией для иногороднего студента закончился незапланированный полет с пятого этажа. Первокурсник, обучающийся на синоптика, выпал из окна дома 64 по проспекту Славы. Юноша выжил. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Делом занимаются оперативники. Установлено, что приезжий из Чувашии находился во Фрунзенском районе в гостях, потому что по документам он проживает в общежитии на проспекте Большевиков. Перед несчастным случаем, пострадавший принял большое количество алкогольной продукции.

Пациент находится в пятой городской детской больнице имени Филатова. Его доставили днем 3 апреля. Медики установили, что у 18-летнего парня многочисленные переломы.

