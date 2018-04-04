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На Синопской собирается пробка из-за массового ДТП

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В Петербурге сразу три автомобиля столкнулись на Синопской набережной.

В Санкт-Петербурге днем 4 апреля на Синопской набережной произошло ДТП. О дорожной аварии сообщили читатели Piter.tv и прислали видеозапись с места происшествия.

По словам очевидцев, столкновение автомобилей произошло перед улицей Моисеенко в сторону Смольного проспекта. На кадрах видео заметно, что в ДТП оказались сразу три автомобиля, один из них мог бы вылететь на встречную полосу, но отбойник спас ситуацию. 

Также заметно, что участником дорожного движения приходится замедлять скорость автомобиля и объезжать аварию В результате скапливается небольшая пробка.

Ранее мы сообщали о том, что на Софийской "мост глупости" поймал очередную жертву-ГАЗель.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп спб , новости петербург , петербург , происшествия спб , синопская дтп
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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