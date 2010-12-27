Жильцы новостройки во Всеволожске рассказали как их хотят выселить из дома

В пустующем доме во Всеволожском районе живут 7 семей, которые на протяжении четырех лет пытаются доказать через суд свое право собственности. Поскольку последнюю апелляцию она проиграли, в ближайшее время они могут остаться с несовершеннолетними детьми на улице.

Жители нескольких квартир во Всеволожском районе оказались в безвыходном положении. Пока они оформляли сделки купли продажи и брали ипотеку, за их спинами реализовывалась мошенническая схема. Юлий Юнусов уже четыре года пытается отстоять свое право собственности и не допустить того, чтобы его дети и жена оказались без крыши над головой. Однако пока безрезультатно.

Юлий Викторович рассказал, что все началось в 2014 году после того, как они купили однокомнатную квартиру в доме №75 кор. 1 на Октябрьском проспекте. Вместе с ними в дом заселилось еще 7 семей.

При приобретении квартиры, которая является на данный момент единственным жильем, были использованы личные накопления, средства материнского капитала и оформлена ипотека. В квартире прописаны я, моя жена и двое наших несовершеннолетних детей. Рассказывает Юлий

Как выяснилось, они приобрели квартиру у собственника, некой Л., которая получила право собственности по решению суда. Чистоту сделки проверяла страховая компания и банк, выдавший ипотеку. После всех процедур жильцы получили ключи от своих квартир.

Однако вскоре появилась новая проблема. Пока люди покупали квартиры в доме, построенном компанией ООО "ВИАРТ", сама она была признана банкротом. Весь ее капитал, а это, непосредственно, сами квартиры, были выставлены на торги. Вскоре нашелся и покупатель - компания "Агрокопитал". С этого момента и началось все самое интересное, так как новый правообладатель только после сделки обнаружил, что в доме давно живут люди. Представители организации в суде заявили, что не знали о жильцах и думали, что дом пустой. Между тем ООО "ВИАРТ" признали потерпевшей стороной, так как они тоже не знали.

Сами жильцы пытаются доказать, что покупали квартиры на законном основании. Вопросы возникли и к той некой Л., которая и продала семье Юнусовых злополучную однушку. Как рассказал Юлий, все жители дома тоже купили квартиры у собственников. В суде выяснилось, что всех "продавцов" защищал один адвокат. Также оказалось, что они выиграли в суде право собственности по одним и тем же документам в один день, которые оказались поддельными. Однако их тоже признали потерпевшими, так как она заявили, что сами стали жертвой мошенников.

Я отдал деньги Л. В суде она сказала, что не знала о происходящем, а всю сумму передала третьему лицу. Потом оказалось, что этих двух людей осудили на два года условно. Эти сроки уже давно прошли. На этом все. Юлий Юнусов

Поскольку суд установил, что документы, предоставленные в суде Л. и другими теперь потерпевшими, оказались поддельными, сделку купли продажи признали недействительной. Это означает, что нынешние жильцы дома на пересечении Октябрьского и Всеволожского проспектов не являются собственниками квартир, за которые они отдали деньги. Юлий констатировал, что в случае, если суд не признает их потерпевшими и выселит на улицу, им придется вернуть потраченный материнский капитал, так как средства были потрачены незаконно, а также выплатить весь долг по ипотеке.

В апелляционном суде вынесено решение об изъятии из владения моей квартиры и выселении моей семьи с прописанными несовершеннолетними детьми на улицу, не смотря на то, что по этому решению мы являемся добросовестными приобретателями. У нас семья с двумя маленькими детьми, существующая на грани выживания из-за оплаты судебных издержек. Мы с женой оба работаем, чтобы обеспечить себя и своих детей. Добросовестно исполняем свой гражданский долг. Не нарушаем никаких законов. Юлий Юнусов

На данный момент суд признал жителей дома добросовестными приобретателями, но не более. Piter.tv продолжает следить за ситуацией. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Яндекс.Карты