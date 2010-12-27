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На Красногородской улице пожарные тушили коридор в однушке
Сегодня, 9:49
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lesjasap
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На Красногородской улице пожарные тушили коридор в однушке

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В Петербурге ночью произошел пожар: пламя охватило однокомнатную квартиру.

В Красносельском районе Петербурге спасатели тушили жилую однокомнатную кватриру. Пожар произошел в ночное время. Причиной возгорания стала обстановка коридора. Очевидцы рассказали, что пламя затронуло здание под номером 19 корпус 2 на Красногородской улице.

По сведениям от ГУ МЧС по региону, пострадало пять квадратных метров площади. Ликвидировать огонь специалисты смогли спустя 20 минут после вызова. В половине первого ночи пожар был потушен. В работах принимали участие восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. 

О пострадавших не сообщается.
 

Теги: гу мчс , жилая квартира , красногородская улица , пожарные , спасатели
Категории: Новости СПб

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