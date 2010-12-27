На Красногородской улице пожарные тушили коридор в однушке

В Петербурге ночью произошел пожар: пламя охватило однокомнатную квартиру.

В Красносельском районе Петербурге спасатели тушили жилую однокомнатную кватриру. Пожар произошел в ночное время. Причиной возгорания стала обстановка коридора. Очевидцы рассказали, что пламя затронуло здание под номером 19 корпус 2 на Красногородской улице.

По сведениям от ГУ МЧС по региону, пострадало пять квадратных метров площади. Ликвидировать огонь специалисты смогли спустя 20 минут после вызова. В половине первого ночи пожар был потушен. В работах принимали участие восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

О пострадавших не сообщается.

