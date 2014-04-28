Пожарные спасли 8 человек из охваченной огнём квартиры в Петербурге

Ночной пожар в петербургской двушке завершился эвакуацией.

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 12 декабря произошёл пожар в двухкомнатной квартире на улице Пражская, откуда спасатели эвакуировали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар возник в двухкомнатной квартире на улице Пражская во второй половине дня 12 декабря. К месту происшествия прибыли пожарные подразделения. Из задымлённого помещения эвакуировали восемь человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что огонь локализовали и ликвидировали за двадцать минут. К тушению привлекались четыре единицы техники и семнадцать сотрудников ведомства.

Фото: Piter.TV