Пожарные спасли 8 человек из охваченной огнём квартиры в Петербурге
Сегодня, 23:13
Ночной пожар в петербургской двушке завершился эвакуацией.

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 12 декабря произошёл пожар в двухкомнатной квартире на улице Пражская, откуда спасатели эвакуировали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар возник в двухкомнатной квартире на улице Пражская во второй половине дня 12 декабря. К месту происшествия прибыли пожарные подразделения. Из задымлённого помещения эвакуировали восемь человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что огонь локализовали и ликвидировали за двадцать минут. К тушению привлекались четыре единицы техники и семнадцать сотрудников ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что в Зеленогорске загорелся металлический вагончик. Для тушения были задействованы 2 подразделения пожарной охраны и 1- сотрудников МЧС.

