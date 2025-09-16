Петербургские спасатели завоевали серебро на IX Международных соревнованиях "Сильнейший пожарный-спасатель"

Соревнования проходили в Минске.

Петербургские спасатели в Минске завоевали серебро на IX Международных соревнованиях "Сильнейший пожарный-спасатель". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга.

В состязаниях принимали участие представители спасательных служб из Республики Беларусь и Российской Федерации. Дисциплины конкурса "Сильнейший пожарный-спасатель" представляют собой серию комбинированных силовых и скоростных испытаний, которые участники проходят в полном боевом снаряжении, стремясь выполнить все задания за минимальное время. Состязания проходят в категориях "Индивидуальные забеги", а также "Тандем", "Тандем-микс" и "Командная эстафета".

Фото: МЧС Беларуси

Общекомандные места:

3 место – спасатели Минской области;

2 место – спасатели из Санкт-Петербурга;

1 место – представители Минска.

Видео: Telegram/ МЧС Санкт-Петербурга