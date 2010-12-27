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На КАД образовалась 9-километровая пробка из-за столкновения легковушек
Сегодня, 17:36
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Shdaria
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На КАД образовалась 9-километровая пробка из-за столкновения легковушек

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В Петербурге на КАД столкнулись Renault и 24-летний Volkswagen Passat.

В Петербурге образовалась большая пробка на КАД из-за дорожной аварии в районе Колтушского шоссе. Об этом рассказали очевидцы.

Столкновение машин произошло на внешнем кольце КАД после развязки с Колтушским шоссе. Участниками ДТП стали водители автомобилей Renault и Volkswagen Passat. Информации о пострадавших нет, однако по фотографиям заметно, что Volkswagen Passat серьезно пострадал. 

Автомобили перегородили правую и левую полосы, в связи с чем сильно тормозят движение. Соглассно данным сервиса "Яндекс.Пробок", на внешнем кольце скопилась 9-километровая пробка. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб ДТП

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