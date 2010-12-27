На КАД образовалась 9-километровая пробка из-за столкновения легковушек

В Петербурге на КАД столкнулись Renault и 24-летний Volkswagen Passat.

В Петербурге образовалась большая пробка на КАД из-за дорожной аварии в районе Колтушского шоссе. Об этом рассказали очевидцы.

Столкновение машин произошло на внешнем кольце КАД после развязки с Колтушским шоссе. Участниками ДТП стали водители автомобилей Renault и Volkswagen Passat. Информации о пострадавших нет, однако по фотографиям заметно, что Volkswagen Passat серьезно пострадал.

Автомобили перегородили правую и левую полосы, в связи с чем сильно тормозят движение. Соглассно данным сервиса "Яндекс.Пробок", на внешнем кольце скопилась 9-километровая пробка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург