На КАД образовалась 9-километровая пробка из-за столкновения легковушек

В Петербурге образовалась большая пробка на КАД из-за дорожной аварии в районе Колтушского шоссе. Об этом рассказали очевидцы.
Столкновение машин произошло на внешнем кольце КАД после развязки с Колтушским шоссе. Участниками ДТП стали водители автомобилей Renault и Volkswagen Passat. Информации о пострадавших нет, однако по фотографиям заметно, что Volkswagen Passat серьезно пострадал.
Автомобили перегородили правую и левую полосы, в связи с чем сильно тормозят движение. Соглассно данным сервиса "Яндекс.Пробок", на внешнем кольце скопилась 9-километровая пробка.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург