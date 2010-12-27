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На КАД собралась пробка в 11 км
Сегодня, 11:06
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Shdaria
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На КАД собралась пробка в 11 км

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В утренний час пик на КАДе выстроилась 11-километровая пробка.

В Санкт-Петербурге на северном участке КАД, который планируют расширить до 4 полос, утром 19 июля скопилась огромная пробка. Затор образовался на внешнем кольце, его продолжительность зафиксировал сервис "Яндекс.Карты" - 11 километров.

 ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает, что на участке внешнего кольца от 123-го до 130-го километра, между ЗСД и Выборгским шоссе, ЗАО "ВАД" проводит реконструкцию. В связи с этим изменена схема движения: автомобили перепускают с внешнего на внутреннее кольцо, и для каждого направления остаётся по одной полосе.

Также, в четверг, 19 июля на севере КАД ведется запланированная чистка дороги. В связи с этим транспортное движение будут временно ограничивать.

Ранее мы сообщали о том, что участок Мурманского шоссе расширят до 4 полос.

Фото: Яндекс.карты

Теги: дороги спб , кад пробка , новости спб , ремонтные работы кад
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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