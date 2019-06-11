В Санкт‑Петербурге в 2025 году отремонтируют более 250 тыс. кв. м. дорог опорной сети

Опорная сеть автомобильных дорог — это дорожный каркас транспортной системы Российской Федерации, который представлен дорогами федерального и регионального значения.

В 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" обновят автодороги, входящие в опорную сеть России на территории Санкт-Петербурга, площадью свыше 250 тыс. кв. м.

В Курортном районе приведут в нормативное состояние участок Приморского шоссе. Работы разделены на три этапа. Уже стартовали работы на первом отрезке шоссе — от Вокзальной улицы до улицы Репина. Приморское шоссе является одной из самых протяжённых магистралей в Санкт-Петербурге, а в этом году это ещё и самый протяжённый объект дорожного сезона. Специалисты отремонтируют здесь проезжую часть, а также обновят тротуары, люки колодцев и нанесут новую разметку термопластиком.

В рамках нацпроекта будет отремонтирована улица Бабушкина. Дорожники приведут в нормативное состояние 5,89 километра полотна. А также обновят часть трамвайной линии от улицы Грибакиных до Рыбацкого проспекта.

Помимо этого, отремонтируют Морскую набережную. Это улица с интенсивным движением с перспективным развитием жилой застройки, поэтому сохранение полотна проезжей части важно еще и с точки зрения логистики. Дорожники заменят покрытие и обустроят элементы безопасности дороги.

Опорная сеть автомобильных дорог — это дорожный каркас транспортной системы Российской Федерации, который представлен дорогами федерального и регионального значения. Она включает дороги, обеспечивающие устойчивые связи между основными точками генерации транспортного спроса.

Ранее мы сообщили о том, что на Большом Смоленском мосту полностью готов фундамент всех 10 опор.

Фото: Национальные проекты РФ