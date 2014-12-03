На Большом Смоленском мосту полностью готов фундамент всех 10 опор

. Разводной пролёт моста на левом берегу Невы собран на 95%.

На строительстве нового разводного моста в створе Большого Смоленского проспекта завершили важный этап работ – полностью готов фундамент всех 10 опор. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Семь опор из десяти специалисты уже возвели. Разводной пролёт моста на левом берегу Невы собран на 95%.

В феврале 2025 года Большой Смоленский мост пересёк Октябрьскую набережную. В марте на было завершено бетонирование ростверка пятой опоры. На опорах №5 и 6 планируется смонтировать разводное пролётное строение, металлоконструкции которого собрали на Перевозной набережной.

Большой Смоленский мост свяжет загруженные участки на берегах Невы и упростит передвижение для более чем 800 тыс. человек. На мосту будет шесть полос для автомобилей, две для трамваев, а также тротуары и велодорожки. Общая длина моста составит 1,6 км.

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Видео: Telegram/ Александр Беглов