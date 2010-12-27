Участок Мурманского шоссе расширят до 4 полос

Участок Мурманского шоссе изменят до неузнаваемости.

В Кировском районе Ленинградской области стартует реконструкция 17-километрового участка Мурманского шоссе (Р-21 "Кола"). Росавтодор сообщает, что к концу 2021 году участок с 51-го по 68-й километр станет четырёхполосным. В связи с этим планируется построить обособленную проезжую часть.

Многолетний проект разделён на три этапа. Первый – устранение опасного поворота на 51-м километре. Второй - перенос инженерной коммуникации. Третий - основные строительно-монтажные работы.

Помимо задачи расширения дороги, также планируется:

- реконструкцию мостов над реками Назия и Рябиновка;

- возведение ещё одного моста над Назией;

- строительство трёх развязок: в направлении Синявинских садоводств, Синявинской птицефабрики и населенных пунктов Нижняя Шальдиха и Путилово;

- устройство нового освещения на всём участке;

- устройство 15 пешеходных переходов;

- строительство шести специальных переходов для животных;

- монтаж почти 3 километров шумозащитных экранов.