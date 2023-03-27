Новые дороги в промзоне ""Ржевка" разгрузят трафик в Красногвардейском районе

Первый участок дороги, соединяющий Лапинский проспект и проспект Маршала Блюхера, почти готов.

Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры промышленной зоны "Ржевка" в Петербурге продолжается, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем Telegram-канале. Как пишет spb.aif.ru, дирекция по сопровождению промышленных проектов занимается строительством двух дорожных участков на улице Коммуны, что должно улучшить транспортную доступность района и стимулировать экономический рост.

Первый участок дороги, соединяющий Лапинский проспект и проспект Маршала Блюхера, почти готов. Работы на втором участке, пролегающем от Зыбинской улицы до улицы Химиков, выполнены на 65%. Открытие движения на этом четырёхполосном отрезке запланировано на конец 2025 года.

Новая дорога существенно разгрузит транспортную ситуацию в микрорайоне Ржевка-Пороховые и обеспечит прямой выход к основным магистралям: проспекту Маршала Блюхера, Лапинскому проспекту, а также к проезду через Охтинскую плотину, ведущей к шоссе Революции и улице Красина. Это улучшение транспортной доступности положительно отразится как на жителях, так и на предприятиях.

Поляков подчеркнул важность развития инфраструктуры промышленных зон для города. Новые дороги помогут оптимизировать логистику существующих производственных объектов и создать условия для появления инновационных предприятий, повышая инвестиционную привлекательность Санкт-Петербурга и способствуя экономическому развитию региона.

Ранее Поляков рассказал о строительстве и реконструкции дорог для ВСМ.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков