"Старая деревня" закрыта из-за бесхозного предмета

Станция закрыта на вход и выход.

Станцию метро "Старая деревня" закрыли для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

В 18.15 закрыли станцию на фиолетовой ветке метрополитена "Старая деревня" из-за обнаружения бесхозного предмета. На станцию прибыли специальные службы для проверки оставленной личной вещи.

Пассажиры в ожидании открытия станции собираются возле закрытых дверей.

Ранее Piter. TV писал о том, что комитет по транспорту Петербурга готовит новый законопроект, согласно которому в подземке введут наказание для пассажиров, забывших личные вещи на станции. Также чиновниками будет запрещена деятельность попрошаек и "вагонных" торговцев.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург