Сегодня, 16:30
Возле "Старой Деревни" ликвидировали незаконный ларек с овощами и фруктами

На склад увезли 174 килограмма плодов.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд по ликвидации незаконной торговли у станции метрополитена "Старая Деревня". Об этом рассказали 4 декабря в ведомстве. 

Территорию привели в порядок, а 174 килограмма овощей и фруктов изъяли и отправили на склад временного хранения. 

Ранее на Piter.TV: ККИ снес торговый павильон на проспекте Наставников. В прошлом месяце у объекта истек срок действия договора аренды земельного участка, его исключили из схемы размещения НТО по инициативе районной администрации. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки, старая деревня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

