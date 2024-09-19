Возле "Старой Деревни" ликвидировали незаконный ларек с овощами и фруктами

На склад увезли 174 килограмма плодов.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд по ликвидации незаконной торговли у станции метрополитена "Старая Деревня". Об этом рассказали 4 декабря в ведомстве.

Территорию привели в порядок, а 174 килограмма овощей и фруктов изъяли и отправили на склад временного хранения.

Ранее на Piter.TV: ККИ снес торговый павильон на проспекте Наставников. В прошлом месяце у объекта истек срок действия договора аренды земельного участка, его исключили из схемы размещения НТО по инициативе районной администрации.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга