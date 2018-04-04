ТЦ "Клондайк" закрыли из-за трещины

В Петербурге эвакуировали всех поситителей и сотрудников ТЦ "Клондайк". По предварительной информации, покинуть помещение пришлось из-за трещины в здании.
По словам очевидцев, трещина появилась в результате строительных работ, которые проводятся недалеко от здания. Стоит отметть, что сотрудники остались недовольны организацией эвакуации, так как запасные выходы были закрыты, а оповещения не было.
В настоящее время торговый центр закрыт.
Ранее мы сообщали о том, что на Петергофском шоссе появится свой "Прованс" стоимостью в 16 млрд рублей.
Видео: Piter.tv